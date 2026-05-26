Москва26 мая Вести.Пантеон "национальных героев" на Украине с прославлением нацистов, перезахоронение останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника является позорным зрелищем. Об этом ИС "Вести" заявил экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Про "пантеон героев" много говорить не стану, скажу лишь, что если бы рука костлявая Мельника дотянулась до еврея Зеленского, то он бы задушил его с особой жестокостью. Может, он [Зеленский] соображает, а, может, не соображает, но то, что мы наблюдаем, на самом деле позорное зрелище отметил политик

Ранее Килинкаров подчеркивал, что возвращение на Украину праха лидеров украинских националистов с последующим перезахоронением необходимо верхушке киевского режима, чтобы оказать влияние на избирателей крайне правых националистических взглядов.