Рябков рассказал об отношении к русской культуре в США Рябков: интерес к русской культуре в США получает "второе дыхание"

Москва22 мая Вести.Интерес к русской культуре и искусству в США сохраняется и даже получает "второе дыхание", несмотря на попытки Запада "отменить" Россию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Ведомостям".

Произведения российских композиторов возвращаются на американские театральные сцены, книги российских классиков - на полки американских магазинов, их можно заказывать в том числе и через интернет, отметил Рябков.

Граждане США сохраняют доступ к обучению в российских вузах и участию в различных конференциях и профессиональных мероприятиях. Кинопоказы и круглые столы в посольстве России и Российском культурном центре в Вашингтоне по‑прежнему привлекают англоязычную аудиторию, подчеркнул Рябков.

Как бы ни пытались либеральные СМИ на Западе "отменить" нашу страну, интерес к русской культуре и искусству в США не только сохраняется, но и во многом получает второе дыхание. Видим, что в американском обществе за годы засилья "воукистского" агитпропа накопилась колоссальная усталость от непрерывной цензуры приводят "Ведомости" слова Рябкова

Между тем спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в европейском сообществе чувствуется усталость от необходимости противостоять русской культуре. Однако убрать русскую культуру с мировых площадок невозможно и бессмысленно.