Москва9 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о контактах с российским бизнесменом, который посетил Киев, чтобы передать предложения о возможных рамках дипломатического урегулирования конфликта.
Я сказал этому бизнесмену, который приехал передать сообщение о потенциальных рамках дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого началасказал Зеленский в интервью газете The Guardian
Он заявил, что в Киеве хотят остановить конфликт.
Глава киевского режима не назвал имени своего собеседника. При этом ранее он подтвердил, что встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
В СМИ появлялась информация, что в мае Абрамович посещал Киев и участвовал в контактах, связанных с обсуждением возможных переговорных инициатив.
Контакты Зеленского с неким российским представителем бизнеса подтвердил и президент России Владимир Путин. На пленарной сессии ПМЭФ глава государства отметил, что инициатива провести переговоры исходила от главы киевского режима.