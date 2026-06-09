Зеленский заявил российскому бизнесмену о готовности к переговорам по Украине

Зеленский рассказал о беседе с российским бизнесменом о переговорах по Украине Зеленский заявил российскому бизнесмену о готовности к переговорам по Украине

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о контактах с российским бизнесменом, который посетил Киев, чтобы передать предложения о возможных рамках дипломатического урегулирования конфликта.

Я сказал этому бизнесмену, который приехал передать сообщение о потенциальных рамках дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого начала сказал Зеленский в интервью газете The Guardian

Он заявил, что в Киеве хотят остановить конфликт.

Глава киевского режима не назвал имени своего собеседника. При этом ранее он подтвердил, что встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

В СМИ появлялась информация, что в мае Абрамович посещал Киев и участвовал в контактах, связанных с обсуждением возможных переговорных инициатив.

Контакты Зеленского с неким российским представителем бизнеса подтвердил и президент России Владимир Путин. На пленарной сессии ПМЭФ глава государства отметил, что инициатива провести переговоры исходила от главы киевского режима.