Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса

Зеленский на встрече с Абрамовичем заявил, что Киев не откажется от Донбасса Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем в Киеве в мае отверг возможность отказа от Донбасса.

В интервью The Guardian Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Абрамовичем обозначил позицию украинской стороны по вопросу Донбасса.

Зеленский утверждает, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва говорится в материале

Ранее Зеленский подтвердил, что в мае Абрамович посещал Киев и участвовал в контактах, связанных с обсуждением возможных переговорных инициатив.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, движение к этой цели происходит спокойно и уверенно.