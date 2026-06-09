Москва9 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем в Киеве в мае отверг возможность отказа от Донбасса.
В интервью The Guardian Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Абрамовичем обозначил позицию украинской стороны по вопросу Донбасса.
Зеленский утверждает, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москваговорится в материале
Ранее Зеленский подтвердил, что в мае Абрамович посещал Киев и участвовал в контактах, связанных с обсуждением возможных переговорных инициатив.
В начале июня президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, движение к этой цели происходит спокойно и уверенно.