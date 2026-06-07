Зеленский подтвердил, что встречался с Абрамовичем Зеленский подтвердил Sky News, что встречался с Романом Абрамовичем

Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил телеканалу Sky News, что действительно встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Он также раскрыл содержание диалога с предпринимателем - по его словам, темой встречи был обмен сообщениями между Москвой и Киевом о путях урегулирования украинского конфликта.

Он приехал в Киев. Он сказал: я [привез] послание лично вам и хочу получить послания от вас, чтобы передать их [Владимиру] Путину… Он сказал, что это должно быть сделано тихо, без какой-либо огласки. Я ответил, что это ваш выбор — для нас это неважно сказал Зеленский

Глава киевского режима отдельно подчеркнул, что в беседе с Абрамовичем отказался выводить боевиков Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Это было ключевое послание. Я сказал: мы не уйдем подытожил Зеленский

Ранее газета Financial Times писала, что Зеленский в ходе встречи с Абрамовичем передал ему для президента Владимира Путина устное послание, схожее с его открытым письмом, но "менее антагонистичное".

Как рассказали собеседники газеты, по итогам встречи у Абрамовича сложилось впечатление, что для Зеленского переговоры по Украине - это "конкурс капитанов" КВН, в котором он якобы может "выиграть" за счет личной харизмы.