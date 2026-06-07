FT: окружение Абрамовича раскрыло, как Зеленский относится к мирным переговорам

"Конкурс капитанов в КВН": СМИ раскрыли, что Абрамович думает о Зеленском FT: окружение Абрамовича раскрыло, как Зеленский относится к мирным переговорам

Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает переговоры по урегулированию украинского конфликта как "конкурс капитанов" КВН, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену Роману Абрамовичу.

По оценке Абрамовича, Зеленский считает, что способен выторговать себе выгодные условия на переговорах "магией личного обаяния", поделились собеседники газеты.

Абрамович называет настойчивость Зеленского "конкурсом капитанов" – отсылкой к КВН, той самой юмористической передаче, в которой до прихода в политику участвовал украинский президент пишет газета

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мае с Зеленским провел встречу некий бизнесмен из России, инициатива провести переговоры исходила от главы киевского режима.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждал, что этим бизнесменом якобы был Роман Абрамович. Также он сообщил, что встреча Зеленского и Абрамовича прошла 21 мая.

Также FT писала, что на этой встрече Зеленский передал Абрамовичу устное послание для Владимира Путина, схожее по содержанию с открытым письмом, но "менее антагонистичное".