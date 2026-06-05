Путин: 3 недели назад один бизнесмен из РФ поехал в Киев на встречу с Зеленским

Путин: 3 недели назад один бизнесмен из РФ поехал в Киев на встречу с Зеленским Путин: 3 недели назад один бизнесмен из РФ поехал в Киев на встречу с Зеленским

Москва5 июн Вести.Три недели назад один бизнесмен из РФ поехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

По словам Путина, близких контактов с предпринимателем у него нет, однако они давно знакомы.

Я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев сообщил президент

Ранее глава государства также рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского. Президент сообщил, что бегло на него посмотрел.