Москва6 июнВести.Российским бизнесменом, который провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, якобы был миллиардер Роман Абрамович, утверждает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По информации нардепа, встреча прошла в Киеве 21 мая.
Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиченаписал Гончаренко в своем Telegram-канале
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в мае с Зеленским встречался некий бизнесмен из России. Глава государства уточнил, что инициатива встречи исходила от Зеленского.