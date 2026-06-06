Гончаренко: бизнесменом, встретившимся с Зеленским, был Роман Абрамович

На Украине назвали бизнесмена, который мог встретиться с Зеленским Гончаренко: бизнесменом, встретившимся с Зеленским, был Роман Абрамович

Москва6 июн Вести.Российским бизнесменом, который провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, якобы был миллиардер Роман Абрамович, утверждает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По информации нардепа, встреча прошла в Киеве 21 мая.

Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в мае с Зеленским встречался некий бизнесмен из России. Глава государства уточнил, что инициатива встречи исходила от Зеленского.