Ушаков оставил в секрете имя бизнесмена из РФ, посетившего Украину Ушаков отказался раскрывать имя российского бизнесмена, посетившего Киев

Москва5 июн Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях ПМЭФ сообщил, что не может раскрыть имя российского бизнесмена, который посещал Киев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что некий российский предприниматель посетил Украину по просьбе Киева.

Я бы не мог назвать имя, потому что с ним общался президент сказал Ушаков

Он отметил, что этот человек докладывал о диалоге с киевскими властями лично Путину.

Ранее российский лидер заявил, что переговоры с Киевом должны проводить специально обученные специалисты, а не просто бизнесмены.