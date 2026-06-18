Ушаков: новые атаки со стороны Киева не приближают личные контакты с Путиным

Ушаков: новые атаки со стороны Киева не приближают личные контакты с Путиным Ушаков: новые атаки со стороны Киева не приближают личные контакты с Путиным

Москва18 июн Вести.Новые атаки со стороны киевского режима не приближают личные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ИС "Вести" заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что Путин неоднократно заявлял о своей позиции по переговорам.

Конечно, это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом прокомментировал Ушаков удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, а также атаки на Москву

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал целенаправленной атаку украинского дрона на автобус с детьми в Брянской области.