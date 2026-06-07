Москва7 июнВести.В Киев ездил "достаточно крупный" бизнесмен из РФ, который довольно известен. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
[В Киев ездил] достаточно крупный бизнесмен. Его многие знаютзаявил Ушаков
Он также рассказал о контактах РФ с киевским режимом.
У нас и открытые, и закрытые [контакты с киевским режимом]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоровзаявил Ушаков
Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что три недели назад в Киев летал бизнесмен из РФ. Российский лидер добавил, что давно знаком с этим человеком.