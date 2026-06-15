Москва15 июн Вести.Решение об исключении русского языка из перечня подлежащих защите на Украине полностью противоречит идеологии Европейской хартии региональных языков. Это проявление диктаторского подхода со стороны киевского режима, заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что Хартия направлена на сохранение языков даже тех народов, которые не имеют собственной государственности, которые рассредоточены по другим странам. Русский язык для большинства украинцев является родным и ключевым, но диктаторский режим на Украине считает его языком агрессора и пытается указать населению, на каком языке им следует разговаривать, отметил дипломат.

Это, знаете, такой правовой парадокс, потому что сама Европейская хартия, … ее цель, ее основа лежит в том, чтобы защитить языки, которые исторически сложились на территориях этих государств, дать им возможности для развития, создать нормальные условия для людей, которые пользуются этими языками. Сказать, что на Украине русским языком не пользуются, знаете, это на "белое" говорить "черное". … Оно с правовой точки зрения абсурдно, потому что полностью противоречит самой идеологии Европейской хартии объяснил Мирошник

Отсутствие реакции со стороны Европейского союза на решение киевского режима говорит о двойных стандартах в ЕС, отметил дипломат.

То, что это Евросоюз проглатывает, это говорит о том, что они подходят с крайне двойными стандартами ко всему происходящему. То есть, если очень хочется, то мы готовы закрыть глаза на нарушение базовых или ключевых принципов, на которых в частности строится Европейский союз. … Они считают, что русский язык, на котором говорят миллионы и миллионы украинцев, он не имеет права на государственную защиту добавил Мирошник

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Соответствующий законопроект на Украине был поддержан парламентом в декабре 2025 года. В список при этом добавили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.