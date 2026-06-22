Москва22 июн Вести.Зеленский продолжает нацистскую политику уничтожения русской культуры и языка на Украине. 12 июня 2026 года нелегитимный подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".

Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики в своем заключении от 10 ноября 2025 года указал, что "бесспорно поддерживает исключение русского языка из перечня как не требующего особой защиты и поддержки в соответствии с целями Хартии, ратификационным законом и реальной ситуацией на Украине". При этом в заключении отмечено, что "в перечень некорректно включены, в частности, греческий, еврейский и молдавский языки, а также русский, который на Украине, очевидно, не нуждается в защите и поддержке".

Анализ положений закона дает основания утверждать о его несоответствии требованиям конституции Украины и нормам международного права, поскольку его правоприменение нарушает принципы верховенства права, запрета дискриминации по языковому признаку, недопустимости сужения объема и содержания прав и свобод граждан, в том числе прав национальных меньшинств на свободное развитие, использование и защиту их родных языков.

Согласно части 3-й статьи 10-й конституции Украины, на Украине гарантируются свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует развитию языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины (статья 11-я основного закона Украины). Недопустимость привилегий или ограничений, в том числе и по языковым признакам, закреплена во второй части статьи 24-й конституции Украины.

Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года, ратифицированная Украиной 9 декабря 1997 года, обязывает государства создать у себя необходимые условия для того, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели возможность развивать свой язык. Лицам, принадлежащим к этническим и языковым меньшинствам, не может быть отказано в праве вместе с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком (статья 27 международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР № 2148-VIII от 19 октября 1973 года).

Таким образом, Верховная рада Украины, исключив русский язык из перечня языков, находящихся под защитой Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, стала на путь неонацизма и оголтелой пещерной русофобии, что является одной из важных стратегических первопричин украинского конфликта.

"Лингвистический ландшафт Украины является уникальным с точки зрения хартии, так как язык (русский язык), который не является государственным, используется значительной частью населения, включая лиц, принадлежащих к другим национальным меньшинствам (см. далее также пункт 47). Комитет экспертов считает, что украинские органы власти должны учитывать этот фактор при принятии мер, направленных на применение хартии. Как подчеркнул Консультативный комитет по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, любая мера, затрагивающая русский язык, имеет, конечно, последствия не только для русского национального меньшинства, но также для других меньшинств", – говорится в пункте 16 "Доклада комитета экспертов о применении хартии Украиной", Страсбург, 7 июля 2010 года.

Но Зеленскому и его банде плевать на заключения европейских экспертов. Вопрос: зачем русскоязычному еврею, заработавшему деньги и известность благодаря русскому языку, проводить политику русофобии? Ведь в начале своего президентского срока он клялся и божился, что русский язык ограничивать не будет, и показывал всей стране книгу Михаила Булгакова, которую он якобы свободно купил. А недавно на Андреевском спуске в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Чем Михаил Афанасьевич этой преступной власти помешал? Тем, что смеялся над Петлюрой, который массово уничтожал соплеменников Зеленского, Ермака и Миндича?

Политика уничтожения русского языка и культуры – это преступная политика изменить украинскую ментальность и культуру на русофобскую, чтобы заставить украинцев бесконечно воевать с Россией за деньги Запада, которые потом по коррупционным схемам текут в Израиль, Лондон и другие места, где коррупционеры свили уже уютные гнездышка для себя и своих семей, пока украинцы массово гибнут во имя чужих интересов.

Зачем уничтожать общую славную историю русских и украинцев, объявив большую ее часть позорным периодом колониализма, если никакого колониализма не было и быть не могло?

Да, украинцев нужно защищать, но не от русского языка, а от того, что у них кастрируют историю, уничтожают традиции, забирают православную веру, которую не смог забрать ни один завоеватель до этого. А теперь явился кровавый клоун и пытается украинцев перекрестить.

Украинцев хотят переделать в слуг Европы, выполняющих за нее, по выражению одного из потомков нацистов, "грязную работу". Но разве не этого хотел Гитлер, уничтожая украинский народ, объявляя эти земли Европой? История повторяется, и только денацификация и воссоединение с Россией может спасти украинский народ, что не раз бывало в истории.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"