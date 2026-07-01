Москва1 июл Вести.Украинская государственная идеология вслед за развалом государства терпит крушение из-за ее нацистской сущности, которая не может устраивать ни одну цивилизованную страну. Перезахоронения руководителей УПА (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и их канонизация как героев все больше вызывают возмущение в Польше, которое становится важным фактором во внутриполитической повестке страны. Рейтинг президента Польши рекордно вырос после лишения Зеленского высшей госнаграды. Издание Onet со ссылкой на результаты опроса IBRiS передает, что Каролю Навроцкому в той или иной степени доверяют 54,8% жителей страны. Как только он выступил против Зеленского, число респондентов, положительно ответивших на вопрос о доверии главе государства, выросло на 8,4%.

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский заявил, что на Украине присваивают подразделениям ВСУ имена "героев УПА", и поэтому Варшава должна начать блокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз. Качиньский пообещал вернуть Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени. "Это будет выражением моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите", – лягнул кровавого клоуна польский оппозиционер.

"Украинские коллаборационисты сыграли важную роль в облавах и депортации более 33 000 евреев, которых всего за два дня отправили на смерть в Бабий Яр, где их систематически расстреливали из пулеметов. Многие этнические украинцы служили жестокими охранниками в нацистских лагерях смерти и помогали ликвидировать еврейские гетто. Два украинских батальона шли в составе вермахта во время вторжения в Советский Союз, а позже была сформирована дивизия Ваффен-СС из украинских добровольцев, которая сражалась под непосредственным командованием нацистов. Чтобы европейский мирный проект увенчался успехом, все его участники должны в достаточной мере проникнуться его основополагающей логикой. Безопасная Украина в составе безопасного ЕС станет возможной только в том случае, если партнеры Киева будут решительно выступать против нормализации лиц и организаций, которые сознательно сотрудничали с величайшими монстрами современной истории", – написал старший научный сотрудник Института мира и дипломатии (IPD) Закари Пайкин. Он считает, что стабильный и прочный порядок в сфере региональной безопасности не восстановится до тех пор, пока интересы всех заинтересованных сторон, включая Россию, не будут учтены в основных соглашениях и институтах континента.

Естественно, такое единственно верное решение стоит выше одурманенных наркотическими веществами мозгов кровавого клоуна. Зеленский, как всегда, пытается вывернуться. Раз Бандера и Шухевич вызывают в польском обществе такое неприятие, то нужно поискать кого-то другого и объявить его новым героем. А кого объявлять, если подавляющее большинство известных украинцев стояли за союз с Россией? Петлюру опасно, можно окончательно поссориться с Израилем, поскольку тот стал символом еврейских погромов, за что был убит во Франции, а убийца его оправдан французским судом.

Есть еще гетман Скоропадский, но тут все "испортил" писатель Булгаков, который в своих произведениях показал, как трусливого гетмана защищало в Киеве российское офицерство от вышеупомянутого Петлюры и как он их подло предал, сбежав в Германию. Этого нацистская власть простить Булгакову не может, поэтому и демонтировала его памятник на Андреевском спуске в Киеве.

Остается гетман Иван Мазепа, который не только не занимался геноцидом поляков, но и имел в молодости амурные связи с польскими панянками при дворе в Варшаве. Зеленский по-быстрому в торжественной обстановке открыл бюст Мазепе в Киево-Печерской лавре, которую его нацистский режим отобрал у единственной канонической православной церкви Украины, что представляет верх цинизма

"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость, и отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры Ивана Мазепы. Веками Россия пачкала его имя, стремилась, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа – предатель. Эта ложь проиграла. Навсегда. И сегодня мы чествуем своего выдающегося государственного и военного деятеля, мецената, главу казацкого государства Ивана Мазепу", – задвинул речь нелегитимный.

"Безусловно, масштаб этой фигуры заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует – существует с декабря 2013-го на бульваре Шевченко. И я уверен: там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа", – пообещал он в конце.

Ну что сказать? Зеленский опять демонстрирует ограниченность и полное незнание истории украинского народа, который ему безразличен. Начнем с того, что именно Ленин создал Украину как независимое государство в составе СССР. Так что, если "Ленин упал", кровавому клоуну ничего хорошего ждать не стоит

Теперь по поводу "украинцы смотрели на свою историю чужими глазами": Зеленский явно не в курсе, что образ Мазепы в культуре, литературе и памяти украинского народа, а также в мировой культуре и истории навечно закреплен как образ предателя. Об этом писали и утверждали Котляревский, Шевченко, Волтер, Байрон, Гете, Пушкин и Сосюра. Писатель Сергей Смолянников насчитал 28 известных писателей с мировым именем, упоминавших Мазепу, при этом ни один не упоминает его как борца за независимость Украины, все пишут о его вероломстве и циничном предательстве.

При этом эталоном истинного предателя для простых украинцев гетман стал еще при жизни. Петр Первый до последнего не верил в предательство Мазепы, а вот на Украине с 1707 года об этом знало большинство населения. По городам и селам ходили кобзари и пели о предательской и подлой сущности гетмана. Украинские национальные герои Василий Кочубей и Иван Искра, выступившие против гетмана-предателя, были казнены Мазепой и после похоронены в Киево-Печерской лавре. То есть Зеленский поставил бюст Мазепы рядом с могилами его жертв. До такого глумления над народной памятью нужно еще додуматься. Нелегитимный пытается одним выстрелом убить двух зайцев: нагло переписать историю и осквернить святыню канонического православия, духовной скрепы трех восточнославянских народов – русского, украинского и белорусского.

Зеленский плохо учил историю, иначе бы знал, что никакого казацкого государства тогда не было и быть не могло. И Мазепа ничего создать не пытался даже в мыслях. То, что является сегодня Украиной, тогда представляло собой небольшую территорию между владениями России, Польши (Речи Посполитой) и Османской империи, и являлось малопривлекательным приграничьем. Отсюда и название "Украина", которое происходит от слова "окраина" как для русских, так и для польских земель. И эту территорию гетман хотел передать Карлу XII с тем, чтобы он сохранил его власть, когда победит Россию. Предполагалось, что новое шведское государство будет состоять из протестантской Швеции, католической Польши и православной части – в будущем Украины; то есть никакой независимости Мазепа не предполагал даже в принципе. "Евроинтеграция" Мазепы заключается в том, что он пытался отдать врагу народ и земли под полное его управление. И такая "евроинтеграция" по вкусу нынешним кукловодам и хозяевам Зеленского

История объективно гласит, что тогда православное население Гетманщины (никакого государства Украина тогда не было) не захотело единого государства ни с поляками, ни со шведами, и Мазепу не поддержало еще до Полтавской битвы, что определило ее исход. И теперь Зеленский в наркотическом угаре хочет отменить историю на основании того, что она ему не подходит. Но главное не в этом. Вся история Ивана Мазепы – это история непрерывных предательств. Он предавал поляков, запорожцев, русских, турок; в сущности, он предал и шведов, обманув их тем, что Украина предоставит им провиант и фураж, а в результате они полуголодными застряли под Полтавой, которую войскам Карла взять не удалось, где их впоследствии разбили в пух и прах.

Политический путь Зеленского – тоже череда больших и малых предательств, и его также за это не любит украинский народ. Он также согласен продать всю страну, и в придачу мать родную, чтобы остаться у власти, и также требует казни всех, кто говорит о нем правду. Но есть одно большое различие. Иван Мазепа при всем его характере изменника никогда не осквернял православные святыни, не пытался украинцев перетянуть в другую веру и не преследовал православное духовенство. То, что делает сейчас в этом направлении Зеленский, не имеет аналогов в истории. Кровавый клоун давно перещеголял Мазепу по уровню предательства и издевательства над украинским народом, а идеология предательства всецело завладела современной украинской политикой.

Мазепа, по преданию, был "заеден блохами", насколько это правда, сказать трудно, но фактом остается то, что предательства своего он не пережил, чем, кстати, очень огорчил Петра Первого, который хотел его показательно судить. Почему Зеленский думает, что ему удастся избежать менее позорной участи, чем была у скользкого предателя-гетмана? Если идет мазепизация Украины, то это явное признание, что крах преступного киевского режима неминуем и неизбежен.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"