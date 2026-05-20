Зеленский в очередной раз наплевал на конституцию и парламент Украины Медведчук: Зеленский в очередной раз наплевал на конституцию и парламент Украины

Москва20 мая Вести.Если кто-то хочет понять механизм работы украинской власти и цели, которые она перед собой ставит, то достаточно проанализировать судьбу закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине" от 15 февраля 2022 г. № 2037-IX. Этот закон был принят Верховной радой Украины 15 февраля 2022 г. и направлен на подпись президенту Украины 21 февраля 2022 г., а подписан Зеленским только 14 апреля 2026 г. (по истечении срока его президентских полномочий), более чем через 4 года с момента поступления на подпись. Анализ того, почему вдруг нелегитимному понадобилась борьба с антисемитизмом именно сегодня и как он хотел бороться с ним до СВО, приведет нас к однозначным выводам относительно сущности его политики.

Статья 94 Конституции Украины в целом регулирует процедуру подписания, обнародования законов и вступления их в силу. Согласно части второй этой статьи, президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона, подписанного председателем Верховной рады Украины, подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную раду Украины для повторного рассмотрения.

Следовательно, Конституция Украины предусматривает единственный возможный случай неподписания президентом Украины закона, принятого Верховной радой Украины, – применение права вето и возвращение такого закона парламенту на повторное рассмотрение.

Вместе с тем подписание Зеленским закона в нарушение сроков, предусмотренных статьей 94 основного закона Украины (более чем через 4 года вместо установленных пятнадцати дней), свидетельствует о грубом нарушении конституции и полном игнорировании работы парламента страны. Кровавый клоун демонстрирует законодательной власти, что она никакая не власть, а он будет подписывать принятые ею законы когда захочет, в том числе и через 4 года

На сегодняшний день остаются неподписанными 28 законов, принятых Верховной радой Украины и направленных президенту Украины на подпись (за период легитимности Зеленского), в частности, закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ужесточения ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов" (законопроект № 3633 от 11 июня 2020 г.) (направлен на подпись президенту Украины 9 февраля 2021 г.). Закон направлен на усиление защиты журналистов, их ближайших родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Так что плевал кровавый клоун на украинский парламент с высокой вышки, но тут же становится вопрос, что подпись Зеленского к 2026 году утратила легитимность, и ВРУ она совершенно не нужна. Он был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 г. (20 мая 2019 г. принял присягу перед народом Украины как глава государства) – срок полномочий президента Украины Зеленского закончился 21 мая 2024 г., он утратил президентские полномочия, в том числе по подписанию законов, принятых Верховной радой Украины.

Как видим, нелегитимный плюет на конституцию, парламент и всех депутатов вместе взятых. Когда хочет – подписывает законы, когда хочет – не подписывает, при этом его подпись не имеет никакой юридической силы, но это только анализ процедуры прохождения законов на Украине Зеленского. Важно рассмотреть, что же за закон кровавый клоун подписал

Законом "О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине" дополняется диспозиция части первой статьи 161 "Нарушение равенства граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" Уголовного кодекса Украины таким признаком объективной стороны состава уголовного правонарушения, как "проявления антисемитизма". Главное юридическое управление Верховной рады Украины в своем заключении к проекту закона ссылается на европейские рекомендации:

"В Рекомендации № R (97) 20 Комитета министров Совета Европы, принятой 30 октября 1997 года, отмечалось, что "разжигание ненависти" следует понимать как понятие, "охватывающее все формы самовыражения: распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или этноцентризма, дискриминации и враждебности по отношению к меньшинствам, мигрантам и лицам с эмигрантскими корнями".

И тут возникает вопрос: а зачем понадобилась особая уголовно-правовая защита евреям, ведь на территории Украины проживают представители более 130 национальностей и народностей. Украинский народ – граждане Украины всех национальностей (Преамбула Конституции Украины)

Статьей 24 Конституции Украины установлено, что граждане обладают равными конституционными правами и свободами и равны перед законом.

Не допускаются привилегии или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или иных признаков (части первая и вторая). Зачем же евреев выделять в особый ранг?

Ответ лежит в политической плоскости. Закон принимали в самый разгар коррупционного скандала "Большое строительство" (Велике будівництво), когда еврейская мафия Зеленского начала активно грабить Украину. Нужно было срочно объявить тех, кто схватил за руку коррупционеров или указал на них, антисемитами. Подготовили соответствующий закон, приняли его, но тут началась СВО, и все забыли про этот коррупционный скандал.

Но еврейская мафия, возглавляемая Зеленским, никуда не делась и грабить страну не перестала. Поэтому, когда пошел "Миндич-гейт", возбудили дело против Ермака (оба – этнические евреи), и ее опять нужно защищать. Кровавый клоун вспомнил про Закон и подписал его. Зеленский ранее публично заявлял, что хочет создать из Украины "Большой Израиль", поэтому ему чем-то нужно прикрыть собственный политический сионизм. В свое время ему удалось впарить коллективному Западу миф о том, что, раз он еврей, то никакого неонацизма на Украине быть не может, а потому уничтожение его режима равно чуть ли не Холокосту.

При этом нелегитимный, опасаясь реакции украинских нацистов на преференции евреям, одновременно заигрывает и с ними. После того как в Люксембурге эксгумировали прах второго главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак для перезахоронения на Украине, он пообещал вернуть и прах первого главы ОУН Евгения Коновальца. "Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и мы укрепляем эту настоящую память", – сказал кровавый клоун в вечернем телеобращении. Только почему он не вспомнил, что Буковинский курень Мельника участвовал в массовом истреблении евреев в киевском Бабьем Яру? Или то, что мельниковцы участвовали в уничтожении Хатыни?

Что же получается? С одной стороны, даем особые привилегии евреям, а с другой – создаем пантеон их палачей, которые словом и делом уничтожали евреев на Украине. Все просто: простые евреи Зеленского не интересуют, он в любой момент может натравить на них нацистов. А вот своя мафия, которая грабит страну, должна быть неприкосновенна, и только их будут защищать законы, направленные против антисемитизма.

Этот закон понадобился кровавому клоуну еще и потому, что его преступная политика запустила процесс этнических изменений в стране. Геноцид украинцев и русских приводит к тому, что их на Украине становится все меньше; в команде Зеленского уже объявили, что в страну должны въехать 10 миллионов мигрантов из стран Азии и Африки, что составляет около половины населения, ныне живущего в стране. Таким образом, Украина перестанет быть славянским государством, поскольку большинство приезжих будут мусульмане.

Всем известны проблемные отношения мусульман и иудеев, потому Зеленский заранее готовится к защите евреев как более привилегированной нации, поскольку уничтожение традиционной славянской культуры, веры и традиций формирует новую элиту, по указке западных кураторов цинично проводящую в жизнь геноцид украинского народа. Ведь кровавому клоуну для сохранения власти необходимо сохранить этническую мафию, которая его поддерживает. Поэтому он и создает законы, которые их защищают. А рядовым украинцам нет никаких оснований рассчитывать, что в этом правовом беспределе их кто-то будет защищать

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"