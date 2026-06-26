Москва26 июн Вести.Нынешний украино-польский кризис хорошо описывается знаменитой фразой Виктора Черномырдина: "Никогда такого не было, и вот опять". Зеленский заявил, что именно он победил Виктора Орбана на выборах, чем расчистил Украине путь в ЕС. Правда, "перемога" тут же оказалась "зрадой": новый премьер Петер Мадьяр не отошел от требований Орбана по венгерскому национальному меньшинству, заставив украинскую сторону отступить, а потом и вовсе Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против направления в Евросовет и Еврокомиссию письма от лица всех 27 стран ЕС в поддержку вступления Украины и Молдовы в ЕС. Таким образом, ключевой процедурный шаг, необходимый для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС, был заблокирован, ускоренной процедуры принятия не будет.

Всего шесть кластеров, и мы не считаем хорошей идеей открывать их все сразу — отчасти потому, что чернила на первом еще даже не высохли, а отчасти потому, что это послало бы неверный сигнал странам Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС заявил Мадьяр Politico

Таким образом, по сути, позиция Венгрии по Украине не изменилась, просто её новое руководство выражается менее жестким языком, чем Виктор Орбан.

Тут бы Киеву повозмущаться на этот счет, но всё перебил конфликт с руководством Польши, который по масштабу переплюнул словесные баталии с Виктором Орбаном и его командой. События развиваются стремительно. Можно выделить пять этапов этого скандала.

1 этап. 19 июня 2026 года. Польша уличает Зеленского в неонацизме.

Президент Польши Кароль Навроцкий официально объявил о решении лишить Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение подразделению ВСУ наименования в честь "Героев УПА". Навроцкий отметил, что является великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой награды. А ранее он заявил, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз. Короче, дуля вам, а не членство в ЕС.

2 этап. 20 июня Украина в ответ публично унижает Польшу.

Зеленский не стал дожидаться официального изъятия и отправил орден Белого Орла обратно в Варшаву через курьерскую службу, закатив истерику в соцсетях. Нелегитимный обвинил Польшу в том, что она не лишила ордена ни Екатерину Вторую, ни Муссолини, ни Герхарда Шредера, а его, сиротку, обидела.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов объявил, что в знак солидарности с президентом возвращает Варшаве полученный им ранее Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей".

Глава МИД Украины Андрей Сибига демонстративно отказался от своей польской награды — Командорского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Посол Украины в Польше Василий Боднар также официально заявил о возврате польским властям имеющихся у него государственных наград Польши.

Не остался в стороне Ермак со своей командой коррупционеров: они тоже присоединились к демаршу и отказались от польских наград и знаков отличия.

Представители украинских властей с легкостью раздают польские награды, забывая, что эти же руки были протянуты за помощью и эта помощь пришла из рук поляков: от польского правительства, местных органов власти, неправительственных организаций и миллионов поляков прокомментировал эти действия глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

3 этап. 21 июня Зеленский получает поддержку бывших президентов Украины.

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко* выступили с коллективным заявлением и совместно отказались от своих орденов Белого Орла, которые они получили от Польши в прошлые годы, поддержав тем самым Зеленского. Таким образом публичное унижение Польши вышло за рамки конфликта властей.

4 этап. 22 июня — ответный демарш польских политиков.

Польские консервативные политики и депутаты начали симметричный отказ от украинских орденов. Первым о возврате Киеву украинских госнаград официально объявил вице-спикер Сената Каминьский, а за ним последовал ряд депутатов Сейма от правых партий. Они начали массово возвращать украинские ордена "За заслуги" и ордена князя Ярослава Мудрого, которые вручались им за поддержку Украины после 2022 года.

5 этап. Зеленский не поехал в Гданьск на саммит по восстановлению Украины.

Зеленский решил увильнуть от крупного саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами. Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками, чтобы избежать скандалов заявил ирландский журналист Чей Боуз

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конференция в Гданьске без участия Владимира Зеленского может пройти "эффективнее" и "без ненужного напряжения", что, конечно, не что иное, как публичное унижение кровавого клоуна.

При этом в Европе раздается немало голосов, чтобы примирить украинские и польские власти, но зная импотенцию европейской дипломатии, достичь успеха им не удастся. Польше объективно невыгодно членство Украины в ЕС, в первую очередь экономически, поскольку украинские товары обрушат польскую экономику, при этом Брюссель вынужден будет отказать в финансировании экономики Варшавы в пользу Киева.

Именно поэтому в Варшаве вдруг "вспомнили" о том сколько поляков вырезала УПА на Волыни. "Если одна сторона считает, что её историей должны быть убийства детей, и вбивание гвоздей в их головы, если она героизирует Бандеру, то мы имеем право не строить с такой Украиной дружеских отношений. Для такой Украины нет места в западной цивилизации, нет места в Европейском союзе, нет места в НАТО", — заявил член Сейма Михал Москал. Это не что иное, как требование денацификации, о чем не раз говорил Президент РФ Владимир Путин, и что является первопричиной проведения СВО в Украине.

Если власть Зеленского от этого скандала явно проигрывает, то Польша не проигрывает совершенно, и проиграть, в принципе, не может. У Польши на руках полно козырей. Теперь Варшава по своему усмотрению может сокращать помощь Украине, ссылаясь на принесенную обиду на национальном уровне, а может заломить цену за эту помощь. Но есть еще более серьезный козырь — исторические разборки могут привести к выводу, что часть Украины находится на польской земле. И тогда Варшава убивает двух зайцев: обосновывает восстановление исторической справедливости и требует расширения своих границ. А для этого нужно воевать не с Москвой, а с Киевом. И если в Киеве сидят нацисты, то все логично.

Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить её к вполне вероятной войне с Украиной пишет Myśl Polska

Как видим, до поляков что-то начинает доходить. А что против этого можно противопоставить? Украинские нацисты, на прахе которых сегодня пляшет еврей Зеленский, имели не просто ярко выраженную антипольскую позицию, но и отправили на тот свет около ста тысяч поляков, а вот НКВД они нанесли ущерб значительно меньший, несопоставимый с массовыми казнями безоружных гражданских людей. Своей жестокостью и низостью вояки УПА поражали даже вермахт и части СС, которые относились к ним с презрением.

Нацистам все равно кого убивать — поляков, евреев, русских. Поэтому конфликт Польши и Украины Зеленского невозможно преодолеть. Поставив Бандеру национальным героем, Киев заложил в национальную идеологию геноцид поляков и евреев, поскольку именно на этом геноциде стояла политическая платформа украинских националистов. На коллективном Западе, конечно, могут приветствовать геноцид русских, но если, как в случае с УПА, на одного убитого русского будет приходится 100 поляков и 20 евреев, то многим это не понравится.

Попав в ЕС, Украина Зеленского не сможет не давить Польшу, она уже пристроилась у европейской кормушки, и отваливать оттуда не собирается. Поэтому взорвавшийся кризис возвращением орденов не ограничится. Польше сегодня выгодно ослабить Киев, а не усилить, и она это уже активно реализует.

внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"