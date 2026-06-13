Москва13 июн Вести.Украина еще до специальной военной операции предпринимала попытки исключить русский язык из правового поля. И сейчас она перешла к полному запрету языка на территории страны, рассказал в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Киев "предпочел варить лягушку медленно", постепенно исключая русский язык в стране.

И сейчас они пришли уже к полному запрету. При этом, знаете, вот на дня буквально видим же, у них есть этот омбудсмен по якобы защите государственного языка, вот он бьется в падучей буквально, приводя свою статистику. Он говорит: "А вы знали, что киевские студенты, 80% киевских студентов, предпочитают говорить по-русски? Ах, какой ужас!" Так что же вы делаете? То есть в итоге, вам не получается переломать население, то есть вы полностью ставите его вне правового поля заявил Мирошник

Он обратил внимание, что следующий возможный шаг Киева – внедрение языковой полиции, которая "будет ходить и подслушивать за каждым".

А лучше под туалетами стоять. А вдруг человек, знаете, что-нибудь в сердцах скажет по-русски, тут же его надо взять, окольцевать и отправить, не знаю, на исправительные работы или обложить его штрафами. Вот это все, вот на Украине создается вот эта невыносимая история добавил дипломат

Мирошник также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский – русскоговорящий человек, он "прекрасно говорит по-русски".

Да, он коверкает свою речь, когда говорит на украинском, причем горбатом таком полусленге, полуискореженном языке, с загрязнением английскими полонизмами и всем прочим сказал он

Ранее дипломат высказался об игнорировании Западом истребления русского культурного кода. По его словам, нужно быть слепым и глухим, чтобы не замечать этого.