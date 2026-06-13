Мирошник: нужно быть слепым и глухим, чтобы не увидеть преступления Украины

Родион Мирошник: Запад слеп и глух к преступлениям Украины Мирошник: нужно быть слепым и глухим, чтобы не увидеть преступления Украины

Москва13 июн Вести.На Западе делают вид, что ничего не происходит. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не заметить преступлений киевского режима, который цинично растоптал международные конвенции, заявил в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он прокомментировал попытки киевского режима наносить удары по объектам культурного наследия, в частности по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", атака на который произошла в ночь на 10 июня.

В результате начался пожар. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна Франца Рубо, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.

Западники продолжают, засунув голову в песок, говорить: "Украинцы никогда этого не делали, они не могут, это вы сами, это вы сами пошли и подорвали". Подобные тезисы начались со 2 июня 2014 года. Так вот мы максимально постарались собрать весь этот материал - фактический и доказательный. Понимаете, нужно быть абсолютно слепым, глухим и с перекошенной психикой для того, чтобы этого не увидеть. Для того, чтобы не увидеть прямой настрой на уничтожение культурного кода, на уничтожение культурного наследия, на прямое, наглое, циничное растаптывание всех норм, которые закреплены в международных конвенциях подчеркнул Родион Мирошник

Дипломат сообщил, что в течение двух суток находился на связи с коллегами в Париже, Вене и Нью-Йорке по этой теме. По словам Мирошника, Украина обязана отвечать за содеянное.