Депутат рассказал, каким может быть ответ на удар Киева по музею Севастополя Депутат Коломейцев настаивает на необходимости ответа на удар ВСУ по Севастополю

Москва10 июн Вести.Депутат Госдумы РФ Николай Коломейцев в интервью ИС "Вести" рассказал, каким может быть ответ России на удар киевского режима по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.".

Парламентарий назвал атаку Киева циничным и демонстративным актом, который определенно требует ответного удара.

С моей точки зрения, это историческая пощечина. Нам бьют по символам, а мы пока не отвечаем. Надо жить по Ветхому Завету. Там было написано "око за око". Ответ должен быть простым. У нас есть установки, которые способны парализовать спутники. Их надо включать. С моей точки зрения, со спутника видно, откуда запускали, куда запускали… Надо быть принципиальным во всем и жестким. Любой негодяй уважает силу. Не словесную, а реальную считает депутат

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.

Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти.