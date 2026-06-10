Историк Мягков: панораму "Оборона Севастополя" смогут восстановить по эскизам Историк Мягков: атакованную ВСУ панораму в Севастополе смогут восстановить

Москва10 июн Вести.Реставраторы смогут восстановить атакованную ВСУ панораму "Оборона Севастополя" по эскизам и фотографиям. Об этом заявил ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он отметил, что в России прекрасная школа реставраторов, которые смогут восстановить полотно.

Конечно же, есть эскизы, есть фотографии. Конечно, восстановление возможно, тем более есть потенциал, научный потенциал. У нас ...великолепная школа реставраторов, и она была всегда заявил Мягков

Научный директор РВИО призвал дождаться официальной информации о состоянии панорамы и выразил надежду, что фрагменты картины сохранились.

Музей-панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. Возник пожар, повреждена крыша. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шедевр Франца Рубо практически уничтожен.