Москва10 июнВести.Реставраторы смогут восстановить атакованную ВСУ панораму "Оборона Севастополя" по эскизам и фотографиям. Об этом заявил ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Он отметил, что в России прекрасная школа реставраторов, которые смогут восстановить полотно.
Конечно же, есть эскизы, есть фотографии. Конечно, восстановление возможно, тем более есть потенциал, научный потенциал. У нас ...великолепная школа реставраторов, и она была всегдазаявил Мягков
Научный директор РВИО призвал дождаться официальной информации о состоянии панорамы и выразил надежду, что фрагменты картины сохранились.
Музей-панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. Возник пожар, повреждена крыша. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шедевр Франца Рубо практически уничтожен.