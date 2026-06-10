Москва10 июн Вести.Применение искусственного интеллекта позволит значительно ускорить реставрацию панорамы "Оборона Севастополя", считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Фрагменты панорамы, пострадавшие при пожаре во время Великой Отечественной войны, реставрировали девять лет — с 1945 по 1954 годы. Сегодня, по словам историка, это можно сделать гораздо быстрее.

Сегодня, я думаю, это может произойти быстрее, поскольку и технологии, и средства производства изменились. И, возможно, [ускорит процесс] использование новых технологий, в том числе основанных и на искусственном интеллекте предположил Мягков

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы - объект культурного наследия. Он получил серьезные повреждения. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин. Пожару присвоен высокий ранг сложности.