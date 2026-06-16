Петрозаводские программисты оцифровали панораму в 2024 году

Панораму "Оборона Севастополя" помогут воссоздать специалисты из Петрозаводска Петрозаводские программисты оцифровали панораму в 2024 году

Москва16 июн Вести.Благодаря тому, что в 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму "Оборона Севастополя", это поможет воссоздать ее, написал в своем Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут говорится в сообщении главы региона

Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" было почти полностью уничтожено из-за атаки украинских дронов 10 июня 2026 года. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что панораму восстановят.