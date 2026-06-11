Москва11 июн Вести.Музей-панорама "Оборона Севастополя", поврежденный после атаки ВСУ, будет восстановлен, финансирование уже найдено. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

По поводу панорамы​​​. Очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановление сказал он

Медведев подчеркнул, что никакой логикой невозможно объяснить украинские удары по объектам культуры и назвал удар ВСУ по панораме "чистым варварством".

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", начался пожар. На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники техники. Возгорание удалось ликвидировать в 8.00 в четверг, 11 июня. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна Франца Рубо, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.

Как ранее сообщил директор фонда "Историческая память", историк Александр Дюков, на восстановление панорамы уйдет 5-10 лет.