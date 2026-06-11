Москва11 июнВести.Музей-панорама "Оборона Севастополя", поврежденный после атаки ВСУ, будет восстановлен, финансирование уже найдено. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.
По поводу панорамы. Очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановлениесказал он
Медведев подчеркнул, что никакой логикой невозможно объяснить украинские удары по объектам культуры и назвал удар ВСУ по панораме "чистым варварством".
В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", начался пожар. На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники техники. Возгорание удалось ликвидировать в 8.00 в четверг, 11 июня. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна Франца Рубо, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.
Как ранее сообщил директор фонда "Историческая память", историк Александр Дюков, на восстановление панорамы уйдет 5-10 лет.