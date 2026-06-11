Медведев заявил о "привлекательных целях" на Украине для армии РФ

Медведев заявил о "привлекательных целях" на Украине для российской армии Медведев заявил о "привлекательных целях" на Украине для армии РФ

Москва11 июн Вести.Россия не станет разрушать культурные объекты Украины, однако там есть и другие "весьма привлекательные цели", о которых российские военные не должны забывать. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Медведев, комментируя разрушение ВСУ панорамы "Обороны Севастополя", подчеркнул, что "хочется ответить симметрично", но Россия не станет этого делать, "потому что мы все-таки цивилизованные люди".

При этом, по словам Медведева, на Украине есть и другие цели.

Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы [РФ] забывать не должны добавил он

Кроме того, председатель "Единой России" сообщил, что средства на восстановление панорамы уже найдены, и она будет восстановлена.

В ночь на 10 июня украинский БПЛА ударил по зданию панорамы, начался пожар. На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники техники. Возгорание удалось потушить в 8.00 в четверг, 11 июня. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.