Москва11 июнВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Музей обороны Севастополя отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".
Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы [РФ] забывать не должнысказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР
Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара в помещении вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет. В результате атаки была повреждена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Позже стало известно, что ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление полотна. По оценкам директора музея Михаила Смородкина, восстановление панорамы может занять около 5 лет.
Действия ВСУ, которые направили БПЛА на Музей обороны Севастополя, являются повторением того, что творили немецко-фашистские захватчики, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский.