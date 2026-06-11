Медведев исключил зеркальный ответ Украине на удар по музею в Севастополе Медведев: Россия не станет разрушать культурные объекты на Украине

Москва11 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Музей обороны Севастополя отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".

Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы [РФ] забывать не должны сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара в помещении вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет. В результате атаки была повреждена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Позже стало известно, что ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление полотна. По оценкам директора музея Михаила Смородкина, восстановление панорамы может занять около 5 лет.

Действия ВСУ, которые направили БПЛА на Музей обороны Севастополя, являются повторением того, что творили немецко-фашистские захватчики, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский.