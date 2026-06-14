"Пытаются уничтожить дух нации": писатель Таксюр о цели удара ВСУ по Севастополю Писатель Таксюр: атакой на Севастополь Киев пытается уничтожить дух нации

Москва14 июн Вести.Атакой на Музей обороны в Севастополе киевский режим пытается уничтожить дух нации, поэтому россиянам крайне важно защищать все то, что связано с национальными символами. Такое мнение озвучил ИС "Вести" писатель, член совета движения "Другая Украина" Ян Таксюр.

Он обратил внимание на цикличность истории: в 1942 году по этому же музею ударили немецкие нацисты. По словам Таксюра, атакой на панораму Владимир Зеленский демонстрирует верность Западу, который, в свою очередь, согласится продолжить активное спонсирование киевского режима.

Одно дело – уничтожить воина, а другое дело – уничтожить дух воина. Здесь пытаются уничтожить дух нации. Потому так важно защищать все то, что является для нас символом русскости, символом наших побед подчеркнул Таксюр

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара в помещении вспыхнул пожар, была повреждена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Позже стало известно, что ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление полотна. По оценкам директора музея Михаила Смородкина, восстановление панорамы может занять около 5 лет.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Музей обороны Севастополя отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".