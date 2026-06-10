Историк Спицын раскрыл, кто стоит за атаками ВСУ на объекты российской культуры Историк Спицын назвал вдохновителей атаки на панораму "Оборона Севастополя"

Москва10 июн Вести.Удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" - не самостоятельное решение киевского режима, а установка европейских лидеров для Украины. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил историк-публицист Евгений Спицын.

Он отметил, что панорама в Севастополе – одна из важнейших "святынь" российского народа и сокровище не только отечественной, но и мировой культуры.

Историк провел параллель между действиями киевского режима и фашистской Германии в годы Второй мировой войны, когда нацистами целенаправленно уничтожалось советское культурное и историческое наследие

Это лишний раз доказывает, что в Европе у власти сейчас находятся идейные наследники гитлеризма, а киевский фашистский режим является ударным кулаком наследников Гитлера. Вот и все. Это была ведь установка не самого киевского режима, вы же понимаете. Киевский режим действует по указанию своих европейских и заокеанских партнеров заявил Спицын

По мнению историка, приказ ударить по панораме могли отдать в Британии.

Я думаю, что это прежде всего установка была не кого-нибудь, а британцев. Потому что я напомню, что именно в ходе обороны Севастополя там полегла вся элитная британская конница. Они до сих пор не могут нам простить этого, что мы уничтожили цвет английской кавалерии там, в битве под Севастополем. И вот это своеобразная форма мести нашему народу, нашей истории, нашей культуре заключил он

Панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами 10 июня. В музее возник пожар, повреждена крыша. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, великий шедевр Франца Рубо оказался практически уничтожен.