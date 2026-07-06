СВР: британцы ответят за удар по панораме в Севастополе

СВР: британцам придется ответить за удар по севастопольской панораме СВР: британцы ответят за удар по панораме в Севастополе

Москва6 июл Вести.Британцам придется рано или поздно ответить за удар по панораме в Севастополе, посвященной героической защите города в годы Крымской войны, сообщает Служба внешней разведки РФ (СВР).

Как отметили в СВР, удар был спланированной провокацией, полетные задания в системы вооружений ВСУ загрузили британские военные советники, при этом в районе музея не было военных объектов.

Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить говорится в сообщении

Согласно заявлению СВР, в Лондоне конфликт на Украине во многом воспринимается как попытка реванша "за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России".

…Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата отмечается в сообщении

Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника, оно почти полностью уничтожено. В Минкультуры РФ приняли решение о восстановлении панорамы.