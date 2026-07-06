Москва6 июлВести.Британцам придется рано или поздно ответить за удар по панораме в Севастополе, посвященной героической защите города в годы Крымской войны, сообщает Служба внешней разведки РФ (СВР).
Как отметили в СВР, удар был спланированной провокацией, полетные задания в системы вооружений ВСУ загрузили британские военные советники, при этом в районе музея не было военных объектов.
Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответитьговорится в сообщении
Согласно заявлению СВР, в Лондоне конфликт на Украине во многом воспринимается как попытка реванша "за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России".
…Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдатаотмечается в сообщении
Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника, оно почти полностью уничтожено. В Минкультуры РФ приняли решение о восстановлении панорамы.