В СВР заявили, что британцам придется ответить за удар по музею в Севастополе

СВР: Лондону придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя В СВР заявили, что британцам придется ответить за удар по музею в Севастополе

Москва6 июл Вести.Лондону придется понести ответственность за удар по Музею обороны Севастополя, который является спланированной провокацией британских спецслужб, заявили в Службе внешней разведки РФ.

В сообщении на сайте СВР отметили, что по поступающей информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя, который ВСУ нанесли в июне, "был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб".

Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить говорится в сообщении

Цель для украинского удара, как заметили в СВР, была выбрана неслучайно. Так, как следует из сообщения, Великобритания пытается отыграться за провалившийся проект по нанесению стратегического поражения России в XIX веке.

Ночью 10 июня после удара украинского беспилотника в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." произошел пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, внутреннее убранство здания панорамы в Севастополе, в том числе полотно "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." будет восстановлено.