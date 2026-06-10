Коц: ВСУ специально ударили по музею в Севастополе перед выставкой "Рубо.170"

Коц раскрыл истинные мотивы удара ВСУ по Музею обороны Севастополя Коц: ВСУ специально ударили по музею в Севастополе перед выставкой "Рубо.170"

Москва10 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально атаковали Музей обороны Севастополя за день до открытия выставки "Рубо.170". Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своей статье для Kp.ru.

Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка "Рубо.170" – с подлинными фрагментами панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия отметил журналист

Он также привел слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который заявил что "великий шедевр Рубо практически уничтожен". Однако, отметил Коц, холст можно восстановить. Автор статьи напомнил, что полотно уже проходило данную процедуру: в 1942 году после атаки немцев из огня были спасены две трети панорамы. На протяжении 12 лет 19 художников восстанавливали ее, и 16 октября 1954 года – к 100-летию обороны Севастополя – музей вновь открыл свои двери.

Сделаем и сейчас. По фрагментам соберем. Напишем заново. Откроем – назло. А им – счет пришлем отдельно подчеркнул Коц

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара в помещении вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет.

Действия ВСУ, которые направили БПЛА на Музей обороны Севастополя, являются повторением того, что творили немецко-фашистские захватчики, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.