Москва10 июн Вести.Оригинальные фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, во второй раз чудом уцелели при ночной атаке ВСУ на Севастополь, заявили в Музее обороны города-героя.

Как рассказали агентству ТАСС в музее, отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, куда в среду пришелся удар украинских БПЛА, а готовились к экспозиции в другом филиале.

Два фрагмента (панорамы Рубо) будут представлены завтра на открытии выставки говорится в сообщении

Полотно панорамы, которую написал Рубо в начале XIX века, было уничтожено во время пожара 1942 года. Тогда удалось спасти его фрагменты, и спустя несколько десятилетий, после реставрации, их вернули в Севастополь.

Шедевр Франца Рубо практически уничтожен, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что удар ВСУ беспилотниками по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." был целенаправленным, и назвал "полными отморозками" тех, кто это сделал. При этом он заявил, что панорама будет восстановлена.

Официальный представитель МИД РФ пообещала, что киевский режим понесет ответственность за сегодняшнюю атаку на Севастополь.