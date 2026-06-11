Москва11 июн Вести.На выставке, посвященной творчеству русского живописца-баталиста французского происхождения Франца Рубо, представили спасенные из огня фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", сообщает ИС "Вести".

На выставке "Рубо.170", открывшейся вопреки украинским атакам, появился добавленный экспонат – фрагменты обгоревшей панорамы, которые спасли из здания Музея обороны Севастополя после удара украинского беспилотника.

Сегодня мы не можем пока понять, будет ли это реставрация старого полотна или будет создана уже третья копия нового полотна, но мы точно знаем, что панорама будет, ровно, как и здание на том же месте отметил директор музея Михаил Смородкин в интервью ИС "Вести"

Здесь же на выставке приняли символичное решение: после атаки киевского режима на историческое наследие полуострова, кинотеатр, который долгие годы назывался "Украина", переименуют. Надпись с фасада уже убрали.