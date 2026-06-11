Развожаев: кинотеатр в Севастополе больше не может носить название "Украина" Кинотеатр "Украина" в Севастополе переименуют, название выберут горожане

Москва11 июн Вести.Ретрокинотеатр "Украина", расположенный на улице Ленина в Севастополе, сменит название. Вывеску на здании уже демонтировали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он напомнил, что кинотеатр – это часть музея обороны Севастополя.

И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина" заявил Развожаев в мессенджере MAX

Есть вещи, которые не прощаются, указал он.

Новое название кинотеатра будет выбрано вместе с жителями Севастополя. Возможно, будет организовано народное голосование.