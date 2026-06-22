Москва22 июн Вести.Киевский режим никогда не сможет принять выбор крымчан в пользу России. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, Севастополь всегда был для Киева "красной тряпкой".

Они никогда не примут выбор крымчан и севастопольцев, который состоялся в 2014 году, когда хунта приходила к власти. Севастополь всегда был красной тряпкой, а сегодня так особенно. Для них это важно, показать, что вот смотрите: "Мы тут вас оставим там без света там или без бензина, вот как вам будет плохо?" Такое было в 2014 году. Был уже и блэкаут, и водная блокада. Все трудности эти в итоге крымчане, севастопольцы мужественно преодолевали. И сейчас, уверен, настрой у людей совершенно такой же