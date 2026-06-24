Москва24 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к сосредоточенным атакам на энергетическую инфраструктуру Севастополя, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
По словам главы Севастополя, сначала из-за вражеских атак блокировались поставки бензина, на фоне чего регион испытывает логистические сложности.
Начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру. Просто понять в масштабе… всего, что прилетело этой ночью, — условно говоря, 5% достигло своей цели, и мы получаем такие проблемысообщил Развожаев
Он отметил, что Киев не планирует на этом останавливаться, и призвал местных жителей набраться выдержки и терпения — у РФ есть ресурсы и понимание, как ликвидировать проблему.