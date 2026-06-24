Развожаев: Киев сосредоточенно бьет по энергетической инфраструктуре Севастополя Губернатор: ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру Севастополя

Москва24 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к сосредоточенным атакам на энергетическую инфраструктуру Севастополя, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, сначала из-за вражеских атак блокировались поставки бензина, на фоне чего регион испытывает логистические сложности.

Начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру. Просто понять в масштабе… всего, что прилетело этой ночью, — условно говоря, 5% достигло своей цели, и мы получаем такие проблемы сообщил Развожаев

Он отметил, что Киев не планирует на этом останавливаться, и призвал местных жителей набраться выдержки и терпения — у РФ есть ресурсы и понимание, как ликвидировать проблему.