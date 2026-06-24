Москва24 июнВести.Противник нацелен сделать жизнь в Севастополе невыносимой, населению необходимо набраться терпения, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Михаил Развожаев.
В частности, сегодня на регион совершаются спланированные атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
Враг поставил своей целью, сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Мы это видим: сначала блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложностисообщил Развожаев
По его словам, враг на этом не остановится.
Мы уже с утра пережили несколько воздушных тревог. Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуациюзаверил губернатор
Из-за атаки ВСУ Севастополь временно остался без электроснабжения, на объектах введен особый режим работы.