Развожаев: враг поставил цель — сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Развожаев об атаках ВСУ: их цель — сделать жизнь в Севастополе невыносимой Развожаев: враг поставил цель — сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Москва24 июн Вести.Противник нацелен сделать жизнь в Севастополе невыносимой, населению необходимо набраться терпения, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Михаил Развожаев.

В частности, сегодня на регион совершаются спланированные атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

Враг поставил своей целью, сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Мы это видим: сначала блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности сообщил Развожаев

По его словам, враг на этом не остановится.

Мы уже с утра пережили несколько воздушных тревог. Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию заверил губернатор

Из-за атаки ВСУ Севастополь временно остался без электроснабжения, на объектах введен особый режим работы.