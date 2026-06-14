Развожаев заявил о скором финале всевластия на Украине Развожаев: Украина чувствует всевластие, но оно скоро закончится

Москва14 июн Вести.Атаки на Крым показывают "всевластие", которое чувствуют ВСУ, но в ближайшее время это закончится. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя удар по музея города.

Он подчеркнул, что это была спланированная акция, которая произошла примерно в то же время, когда это сделали фашисты в 1942 году.

Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится. И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим, мы найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались отметил глава города

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара учреждение загорелось, жертв и пострадавших нет.

Ранее Развожаев также сообщил, как выберут новое название для кинотеатра "Украина".