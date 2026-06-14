Москва14 июн Вести.Украина чувствует в себе всевластие, направляя БПЛА на цели в Крыму, однако это очень скоро завершится, заявил в беседе с ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил: регион в ближайшее время найдет способ сделать так, чтобы дроны Вооруженных сил Украины больше не смогли приблизиться к береговой черте.

Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится. И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет сказал Развожаев

Украинские боевики атаковали музей, где размещалась панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара здание загорелось, жертв и пострадавших нет. Из горящего музея удалось вынести несколько фрагментов полотна. К сожалению, они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.