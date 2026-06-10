Развожаев назвал полными отморозками ударивших дронами по шедевру Франца Рубо Развожаев: удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" был целенаправленным

Москва10 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал целенаправленным удар ВСУ беспилотниками по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." и охарактеризовал совершивших его боевиков как "полных отморозков".

Ранее стало известно, что ночью украинские БПЛА самолетного типа ударили по этому объекту культурного наследия – одному из главных символов города-героя.

Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею написал Развожаев в MAX

Он сообщил, что великий шедевр Франца Рубо - панорама, посвященная обороне Севастополя - практически уничтожен. При этом он напомнил, что во время Великой Отечественной войны здание панорамы также подверглось обстрелу, и произведение Рубо сильно пострадало, но в дальнейшем его удалось восстановить.

Развожаев подчеркнул, что севастопольцев не запугать. По словам губернатора, единственное, чего добились противники, – "это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо".

Глава города сообщил, что на месте происшествия работают 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен 4-й ранг.