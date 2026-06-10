Москва10 июнВести.Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" оказалось почти полностью уничтожено из-за атаки украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтоженговорится в сообщении
Уточняется, что 83 специалиста и 22 единицы техники продолжают работать на месте происшествие. Пожару присвоили четвертый ранг.
Развожаев заверил, что музей восстановят.
Ранее сообщалось, что панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. Возник пожар, повредилась крыша здания.