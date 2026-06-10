Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" почти уничтожено ударом БПЛА Развожаев: удар БПЛА почти уничтожил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя"

Москва10 июн Вести.Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" оказалось почти полностью уничтожено из-за атаки украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен говорится в сообщении

Уточняется, что 83 специалиста и 22 единицы техники продолжают работать на месте происшествие. Пожару присвоили четвертый ранг.

Развожаев заверил, что музей восстановят.

Ранее сообщалось, что панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. Возник пожар, повредилась крыша здания.