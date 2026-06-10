В Севастополе БПЛА повредил крышу Панорамы "Оборона Севастополя" При атаке БПЛА в Севастополе загорелась крыша Панорамы "Оборона Севастополя"

Москва10 июн Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на крыше здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

БПЛА повредил здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." — горит крыша. Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага отметил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX, напомнив, что Панорама подвергалась бомбардировкам немецкой авиации во время Великой Отечественной войны.

Губернатор Севастополя уточнил, что на место ЧП направлены экстренные службы. "МЧС, Спасательная служба Севастополя, руководители ведомств — все на месте. Также по моему поручению на месте атаки — Директор департамента общественной безопасности. Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас. А враг обязательно ответит за это святотатство!" - подчеркнул Развожаев.