МЧС: площадь пожара в здании панорамы в Севастополе составила 600 "квадратов"

Площадь пожара в панораме Севастополя – 600 "квадратов", он локализован МЧС: площадь пожара в здании панорамы в Севастополе составила 600 "квадратов"

Москва10 июн Вести.Площадь пожара в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", возникшего после удара беспилотника ВСУ, составила около 600 квадратных метров, сообщил представитель ГУ МЧС России по городу.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован приводит слова представителя ведомства ТАСС

К тушению 83 специалиста и 22 единицы техники. Пожару был присвоен 4-й ранг. Работы осложнялись тем, что в музее собрано большое количество деревянных покрытий и экспозиций.

В результате возгорания никто не пострадал.

Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" загорелось ночью 10 июня после целенаправленного удара украинского БПЛА.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, панорама уничтожена практически полностью. Однако он заявил, что все можно восстановить, поскольку экспонаты были оцифрованы.