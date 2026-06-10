Москва10 июн Вести.От главного экспоната Музея обороны Севастополя, по которому ночью был нанесен удар украинским БПЛА, скорее всего мало что осталось. Об этом сообщил ИС "Вести" директор музея-заповедника "Музей обороны Севастополя" Михаил Смородкин.

По его словам, удар БПЛА по музею был нанесен около трех часов ночи. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить пожар.

Внутрь пока сотрудники музея не допускались, но мы предполагаем, что после такого большого пожара от нашего главного музейного предмета, непосредственно самого живописного полотна, панорамы и предметного плана, скорее всего, мало что осталось сообщил Смородкин

По его словам, никто из людей при ударе не пострадал.

На объекте была охрана, которая вовремя сообщила на пульт дежурного МЧС, и через буквально 7 минут все пожарные расчеты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар очень сложный, поэтому его продолжают тушить… И весь ущерб, который был нанесен музею, мы сможем оценить только после того, как специалисты из МЧС закончат свою работу рассказал директор музея

Виновники удара украинских БПЛА по зданию Музея обороны Севастополя должны быть уничтожены, заявил ранее ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.