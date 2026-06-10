Последствия атак ВСУ на Севастополь: что известно к этому часу

Удар ВСУ по Севастополю: что известно к этому часу Последствия атак ВСУ на Севастополь: что известно к этому часу

Москва10 июн Вести.Украинские боевики совершили четыре атаки на Севастополь ночью и утром среды, 10 июня. Один из дронов самолетного типа повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя". При попадании загорелась крыша, к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению пожара четвертого ранга привлекли 83 специалиста и 22 единицы техники.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что шедевр Франца Рубо оказался "практически уничтожен", но заверил, что его восстановят.

Директор музея Михаил Смородкин рассказал, что фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" Франца Рубо во второй раз чудом уцелели – отреставрированные после пожара 1942 года, они в момент атаки находились не в здании панорамы, а в другом филиале музея, где их готовили к экспозиции.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, панораму восстановят и сделают "краше прежнего".

В то же время в Крыму продолжается топливный кризис. Утром 10 июня Развожаев сообщил, что топливо на АЗС "ТЭС" продается только по QR-кодам, а купить его смогут те, кто получил QR-код вечером в понедельник или во вторник (8 и 9 июня соответственно). При этом действует ограничение в 20 литров на человека.

На восьми заправках "АТАН" топливо марок АИ-92 и АИ-95 сегодня с 10 часов находится в свободной продаже.