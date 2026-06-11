Развожаев рассказал, как выберут новое название для кинотеатра "Украина" Губернатор Севастополя рассказал, как будет переименован кинотеатр "Украина"

Москва11 июн Вести.Название для кинотеатра "Украина" будет выбрано вместе с севастопольцами, также рассматривается вариант вернуться к советскому названию, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в интервью ИС "Вести".

В Севастополе прошла выставка, посвященная творчеству русского живописца-баталиста французского происхождения Франца Рубо. На ней были представлены фрагменты обгоревшей панорамы, которые спасли из здания Музея обороны после удара украинского беспилотника.

Выставку посетил и губернатор города. Там было принято решение о переименовании входящего в комплекс Музея обороны Севастополя кинотеатра "Украина". Надпись с фасада уже убрали.

Директор музея сказал, что в архивных документах хранится советское название. Кажется, он назывался кинотеатр "Центральный", но как-то не очень благозвучно. Я предложил, что, может быть, посоветуемся с севастопольцами и вместе придумаем новое название для этого кинотеатра и здания Музея обороны сказал Развожаев

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара учреждение загорелось, жертв и пострадавших нет.