Кремль: борьба России за свои регионы завершится победой

Кремль: борьба России за свои регионы завершится победой Кремль: борьба России за свои регионы завершится победой

Москва10 июн Вести.Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".

ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя" в ночь на 10 июня.

Эта борьба (за российские регионы — прим. ред.) завершится победой сказал он в беседе с журналистами

Здание севастопольской панорамы было почти полностью уничтожено ударом БПЛА. Однако оригинальные фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо чудом уцелели.