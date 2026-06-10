Москва10 июнВести.Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя" в ночь на 10 июня.
Эта борьба (за российские регионы — прим. ред.) завершится победойсказал он в беседе с журналистами
Здание севастопольской панорамы было почти полностью уничтожено ударом БПЛА. Однако оригинальные фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо чудом уцелели.