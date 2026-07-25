Москва25 июлВести.Американский блогер Лора Лумер, известная в последнее время проукраинскими настроениями, внезапно раскритиковала главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
Блогер вспомнила дипломатические усилия Дмитриева, направленные на мирное урегулирование, и заявила, что Россия через главу РФПИ якобы "проникла" в Конгресс США.
Ему, вероятно, не следует разрешать находиться в Капитолии. Это называется здравым смысломнаписала она в соцсети X
Лумер заявила, что конгрессменам "пришло время" обратить на это внимание.
Почему россиянам рады в Конгрессе, если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа подтвердила, что Россия помогает? Внесите их в черный список всех федеральных зданий и вышвырните их дипломатов из Америки. Это возмутительнозаключила блогер
Ранее она взяла интервью у Владимира Зеленского. Во время съемки глава киевского режима не менее четырех раз допускал ошибки и просил помочь с переводом.