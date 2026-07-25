Американский блогер Лора Лумер внезапно выступила с критикой Кирилла Дмитриева Блогер из США Лора Лумер внезапно раскритиковала главу РФПИ Дмитриева

Москва25 июл Вести.Американский блогер Лора Лумер, известная в последнее время проукраинскими настроениями, внезапно раскритиковала главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

Блогер вспомнила дипломатические усилия Дмитриева, направленные на мирное урегулирование, и заявила, что Россия через главу РФПИ якобы "проникла" в Конгресс США.

Ему, вероятно, не следует разрешать находиться в Капитолии. Это называется здравым смыслом написала она в соцсети X

Лумер заявила, что конгрессменам "пришло время" обратить на это внимание.

Почему россиянам рады в Конгрессе, если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа подтвердила, что Россия помогает? Внесите их в черный список всех федеральных зданий и вышвырните их дипломатов из Америки. Это возмутительно заключила блогер

Ранее она взяла интервью у Владимира Зеленского. Во время съемки глава киевского режима не менее четырех раз допускал ошибки и просил помочь с переводом.