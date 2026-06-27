Дмитриев: европейские пенсионеры не так рады тратам на Киев, как фон дер Ляйен

Дмитриев: пенсионеры ЕС не разделяют радости фон дер Ляйен от трат на Киев Дмитриев: европейские пенсионеры не так рады тратам на Киев, как фон дер Ляйен

Москва27 июн Вести.Европейские пенсионеры, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, не так рады помощи Киеву в размере сотен миллиардов евро, как глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал выступление фон дер Ляйен, в котором она рассказывала о тратах Евросоюза на Украину с улыбкой на лице.

Урсула, вероятно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности. Добавьте к этому потери в размере трех триллионов евро из-за отказа от российского газа - получится минус 16,5 тысячи евро на каждое домохозяйство в ЕС. написал Дмитриев в соцсети X

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что глава ЕК попала в скандал из-за ведения переписки в групповом чате с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.