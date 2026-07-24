Во время интервью журналистке Лумер Зеленский не раз просил помощи в переводе

Зеленский несколько раз просил помощи с переводом во время интервью Во время интервью журналистке Лумер Зеленский не раз просил помощи в переводе

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью американскому блогеру Лоре Лумер не менее четырех раз допускал ошибки и просил помочь с переводом.

Так, во время беседы Зеленский не смог вспомнить слово "иврит" и назвал его "израильским языком". За кадром помощнику Лумер пришлось поправить главу киевского режима. Позже Зеленский уточнял, правильно ли сказал на английском слово "синагоги", а также как переводится слово "наивный".

Несколько раз за интервью Зеленский также не мог понять вопрос и просил помощника перевести их.

В июне 2024 году Зеленский подписал закон о статусе английского как одного из языков международного общения на Украине. Документ также определяет должности, которые можно будет занять только тем, кто владеет английским.