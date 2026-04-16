Москва16 апрВести.Предложение украинского "мовного" активиста Святослава Литинского Владимиру Зеленскому о замене русского мата на украинский является насмешкой и абсолютным безумием, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова на брифинге, Литинский в обращении Зеленскому возмутился русской нецензурной лексикой, повсеместно звучащей на улицах Львова.
Он предложил заменить русский мат украинскими аналогамиуказала Захарова, добавив, что таких аналогов "просто нет"
Она предположила, что в Раде можно было бы создать комиссию, назначить уполномоченных и придумать слова украинского мата.
Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики - норма..., но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народасказала официальный представитель МИД РФ
В январе газета The Telegraph писала, что обстановка в Британии становится настолько сложной, что жителям королевства стоило бы обучиться русскому мату, а также мастерству самогоноварения.