Захарова сочла насмешкой предложение о замене русского мата на украинский Захарова назвала абсурдом идею на Украине заменить русский мат украинским

Москва16 апр Вести.Предложение украинского "мовного" активиста Святослава Литинского Владимиру Зеленскому о замене русского мата на украинский является насмешкой и абсолютным безумием, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова на брифинге, Литинский​​​ в обращении Зеленскому возмутился русской нецензурной лексикой, повсеместно звучащей на улицах Львова.

Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами указала Захарова, добавив, что таких аналогов "просто нет"

Она предположила, что в Раде можно было бы создать комиссию, назначить уполномоченных и придумать слова украинского мата.

Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики - норма..., но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа сказала официальный представитель МИД РФ

В январе газета The Telegraph писала, что обстановка в Британии становится настолько сложной, что жителям королевства стоило бы обучиться русскому мату, а также мастерству самогоноварения.